Pasqua 2025, prosegue la collaborazione tra lo chef Davide Oldani e il Duomo di Milano

L'eccellenza e la creativita' gastronomica contemporanea incontrano la secolare storia della Cattedrale, simbolo della citta' nel mondo e stendardo di speranza e di bellezza che attraversa l'eternita'. La Colomba Pasquale D'Om de Milan by Davide Oldani, racconta non solo l'alta qualita' della pasticceria italiana, ma invita a scoprire i tesori e le curiosita' celate tra le imponenti mura in marmo rosa di Candoglia, una foresta di pietra popolata da 3400 statue, 96 doccioni, 55 vetrate artistiche e 135 guglie in tensione verso il cielo. Infatti, all'interno di ogni confezione, sono inclusi due biglietti per la visita dell'intero Complesso Monumentale del Duomo di Milano (Cattedrale, salita alle Terrazze in ascensore, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte).

La speciale colomba di Davide Oldani e' a lievitazione naturale, con un impasto morbido e fragrante, arricchito da profumata arancia e ciliegia candita, miele millefiori, purea di arancia e baccelli di vaniglia, sigillato da glassa alle mandorle e granella di zucchero. La Colomba D'Om de Milan e' disponibile nel formato da 1 kg., in un cofanetto bianco esagonale, al prezzo di 50 euro inclusi due biglietti Combo lift omaggio per la visita del Complesso Monumentale del Duomo di Milano e lo sconto del 20% da utilizzare per ulteriori acquisti al Duomo Shop. La Colomba D'Om de Milan sara' preordinabile online dal 17 marzo soltanto dal sito duomoshop.com e sara' acquistabile a partire dal 27 marzo 2025 presso il Duomo Shop (Piazza del Duomo, 14/a) e online.