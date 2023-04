Pasqua e ponti, Confcommercio: "Aumento dei turisti in Lombardia"

Si prospetta un nese di aprile positivo per il turismo in Lombardia, spinto dai ponti e da appuntamenti importanti con prospettive di crescita superiori al 2019. La spesa complessiva dei turisti italiani in regione dovrebbe attestarsi oltre i 200 milioni di euro anche grazie a Bergamo Brescia Capitale della Cultura Italiana 2023: i risultati di un'indagine di Confcommercio Lombardia realizzata da SWG - afferma una nota - collocano aprile come terzo mese scelto dai 2 milioni di italiani che intendono visitare le due città, con il 24% che non esclude di pernottare una o due notti.

Buono anche il ritorno dei turisti stranieri che spenderanno in media poco meno di 200 euro pro capite al giorno

Buono anche il ritorno dei turisti stranieri che, in questo aprile, spenderanno in media poco meno di 200 euro pro capite al giorno. "Il comparto turistico rappresenta un asset importante dell'economia lombarda - dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - Non solo perche' pesa circa il 12% del Pil regionale, ma perche' e' in grado di generare indotto su altri settori come shopping, servizi sportivi e culturali. Proprio per questo, e' necessario un approccio sempre piu' multisettoriale al comparto, continuando a puntare sui grandi eventi e sul turismo business legato ai congressi". A beneficiare dei flussi anche il comparto ricettivo, pronto a realizzare buone performance in tutta la Lombardia, a partire da Bergamo e Brescia. Bene anche i laghi di Como e Garda dove, per questo ponte di Pasqua, sono previsti tassi di occupazione degli alberghi rispettivamente dell'85 e 80%, con trend in crescita per le prenotazioni last minute