Passante Trenord, ripartono oggi le linee S1, S5 e S13

Oggi è il giorno della ripartenza dei treni del passante ferroviario di Milano. Dopo oltre un mese di stop, a cuasa dell'usura anomale delle ruote dei convogli di Trenord, tornani in servizio i convogli delle linee S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia.

Le linee S2 e S6 ripartiranno a metà settembre

Toccherà invece aspettare almeno fino alla metà di settembre per il ripristino della circolazione completa anche sulle linee S2 (Mariano Comense-Rogoredo) e S6 (Novara-Treviglio), che al momento rimangono limitate rispettivamente a Milano Bovisa e Milano Porta Garibaldi (stazione di superficie).

L'usura anomala delle ruote dei convogli di Trenord sembra essere collegata al malfunzionamento di un impianto «ingrassatore» sui binari tra Porta Vittoria e Dateo. Sul caso è intervenuta anche la Procura, che ha sequestrato il tratto di rotaie problematico e l’ha poi dissequestrato, invitando però le società di trasporto coinvolte (Rete ferroviaria italiana per quanto riguarda l’infrastruttura e Trenord per i treni) a collaborare per risolvere la questione.