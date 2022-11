Passeggia lungo la Statale. Giovane muore investito

Come riporta l’Ansa, un giovane, mentre stava camminando sulla strada statale 336, quella che conduce all'aeroporto di Malpensa, è stato travolto da un'automobile ed è morto sul colpo.

Aveva 25 anni e stava tornando a casa

Aveva 25 anni e stava tornando a casa, a Orizzio, dopo una serata in un locale. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.30 all'altezza dello svincolo di Gallarate Est.

La coppia di ventenni che stava passando in macchina non l'ha visto

La coppia di ventenni che stava passando in macchina non l'ha visto e lo ha colpito. Subito i due si sono fermati e hanno dato l'allarme. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Busto Arsizio (Varese)