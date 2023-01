Passeur con migranti in Francia. Per il gip ipotesi "circuito criminoso"

Graviterebbero in "circuiti criminali operanti nel 'settore' dell'immigrazione clandestina" i due 'passeur' arrestati dopo essere stati sorpresi dai carabinieri a Milano la sera del 29 dicembre trasportare su un van dieci migranti irregolari verso la Francia. Lo scrive il gip Cristian Mariani nell'ordinanza cautelare con cui ha disposto il carcere per Aqbal Singh, 21enne italiano con origini indiane, l'obbligo di dimora ad Asti per Ahmed Mubeen, 18enne pakistano.

Il gip: "C'è il concreto pericolo che, se rimessi in liberta', possano commettere reati della stessa specie"

"Il fatto che gli stranieri trasportati, inoltre, abbiano corrisposto il prezzo del loro trasferimento in Francia a soggetti diversi dagli odierni indagati - osserva il giudice - porta ragionevolmente a ritenere che questi ultimi facciano parte di un sodalizio criminoso ben piu' ampio, dedito proprio alla commissione di reati analoghi a quello accertato. C'è il concreto pericolo che, se rimessi in libertà, possano commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, in attuazione di un piu' ampio programma criminoso".