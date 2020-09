Pat, si insedia il nuovo consiglio di indirizzo



Il nuovo Consiglio di Indirizzo dell’Azienda di Servizialla persona IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) si è formalmente riunito martedì8 settembre per la prima volta nella sede di via Marostica e ha proceduto a nominarecome Presidente Secondina Giulia Ravera e come Vice Presidente Francesco TriscariBinoni.Secondina Giulia Ravera, Francesco Mario Cecchetti e Fabio Raineri sono statinominati con decreto del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Stefania Bartoccetti eFrancesco Triscari Binoni sono invece stati nominati con delibera della GiuntaRegionale nel 2015 e riconfermati nel 2020.L’attuale Direttore Generale, Giuseppe Calicchio, è in carica dal 1 gennaio 2019 ed èstato designato dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, d’intesa conil sindaco di Milano Giuseppe Sala (decreto n. 214 del 24.12.2018) e nominato dalConsiglio di Indirizzo in data 27 dicembre 2018.

I componenti del Comitato di Indirizzo

Secondina Giulia Ravera, nominata Presidente all'unanimità dai membri del CDI, èConsigliere Indipendente di Inwit, A2A, Reply in rappresentanza di Assogestioni. ÈConsigliere indipendente di OTB e Presidente Operativo di Destination Italia. Nel2016-2017 è stata Merger Integration Officer di Wind Tre SpA, società leader nellatelefonia mobile nata dalla fusione delle due società operative WindTelecomunicazioni SpA e H3G SpA. Consigliere del Comitato Generale diAssotelecomunicazioni dal 2010 al 2015, ha ricoperto in Assotel la carica diPresidente dal 2015 al 2017.

Francesco Mario Cecchetti, medico specializzato in ortopedia e in medicina dellosport. Già assessore alla sanità del Comune di Valganna (Varese), ha una lungaesperienza nelle Rsa e case di cura.

Fabio Raineri, è fondatore e presidente di Twister, società specializzata nellacomunicazione finanziaria, e cofondatore dell'associazione civile Giorgio Ambrosoli.Stefania Bartoccetti, già Consigliere del PAT per tre mandati (2000, 2011, 2015), ègiornalista dal 1996, direttore e docente di corsi FSE, Fondatore e coordinatoreresponsabile di Telefono Donna, ed ha concluso nel marzo 2014 l’incarico diCommissario Straordinario presso un’altra ASP lombarda.

Francesco Triscari Binoni, medico specializzato in pneomologia, cardiologia emedicina del lavoro. Già primario di pneumologia e direttore dell’area delle malattiecroniche dell’Ospedale di Desio (MB), è stato consigliere di amministrazionedell’istituto neurologico Besta di Milano.