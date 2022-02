Patenti professionali, ok alla proposta di Morelli: voucher per gli under 35

Patenti professionali, ok a proposta Morelli per voucher under 35

“È stato approvato l’emendamento al dl Milleproroghe che istituisce il fondo per erogare dei voucher ai giovani under 35 a copertura dei costi da sostenere per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti. È una misura innovativa, da me promossa, per la quale sono stanziati circa 25 milioni di euro che serviranno a formare almeno 10mila giovani autisti nell’arco di 5 anni": così il viceministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

Morelli (Lega): "Le imprese di trasporto da tempo lamentano la mancanza d conducenti"

Prosegue il viceministro: "Le imprese di trasporto merci e persone lamentano da tempo la mancanza di conducenti, dovuta principalmente al costo elevato per ottenere i titoli necessari all’esercizio dell’attività. Ho lavorato con il Ministro Giovannini affinché il loro appello non cadesse nel vuoto, e importante è stato anche il contributo dei gruppi parlamentari e dei tecnici del Mims. È la prima volta che l’Italia scommette in modo così consistente sulla forza lavoro che ruota intorno alla logistica, a conferma della strategicità di un settore imprescindibile per la ripartenza del nostro Paese. Dalle parole ai fatti”.

Aggiungono i parlamentari della Lega Elena Maccanti (capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera e prima firmataria dell'emendamento), Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture) e Simona Pergreffi (capogruppo Commissione Trasporti al Senato): "Nei prossimi 5 anni, almeno diecimila under 35 potranno intraprendere l'attività di autista nel settore dell'autotrasporto con l'utilizzo dei voucher previsti da un emendamento al dl Milleproroghe. Un sostegno importante a una categoria che ha 'fame' di autisti e che prevede la copertura dei costi per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti. Provvedimento fortemente voluto dalla Lega e già presentato al Senato sulla Manovra. Con un risultato ottenuto grazie anche all'impegno del vice ministro Alessandro Morelli, per la prima volta il nostro Paese punta in modo concreto sulla forza lavoro che ruota intorno alla logistica".