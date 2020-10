Patentino per i padroni di rottweiler e cani speciali: i corsi a Milano

Milano diventa apripista in Italia per una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città. Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del nuovo Regolamento di Tutela Animali, il prossimo 24 ottobre, partono anche i primi corsi per conseguire il Patentino Cane Speciale, organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari e ATS Milano e sponsorizzati da Coop Lombardia.

“La norma che introduce il Patentino Cane Speciale – dichiara Roberta Guaineri, assessora con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali – ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe e in quanto chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali. Ringrazio di cuore Coop Lombardia, da sempre sensibile al mondo degli animali d’affezione, che con il suo prezioso contributo consente la gratuità dei corsi”.

Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze indicate nel Regolamento è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale, secondo uno scaglionamento temporale puntualmente disciplinato dalla norma regolamentare affinché la formazione raggiunga prima i proprietari di cani di recente acquisizione e, a scalare, coloro che abbiano maturato una detenzione di più lunga durata.

Le prime tre sessioni si terranno il 24 e 25 ottobre, il 21 e 22 novembre, e il 12 e 13 dicembre. I corsi prevedono una parte teorica, di circa 10 ore che si terrà il sabato presso l’Acquario Civico, e una parte pratica, di 4 ore, che si terrà la domenica mattina, presso l’area cani adiacente. Ogni corso, tenuto da medici veterinari ed educatori cinofili, sarà aperto a un massimo di 40 persone. Sarà data precedenza ai residenti del Comune di Milano che abbiano acquisito la proprietà di un cane delle razze elencate nel Regolamento nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 25 ottobre 2020. Non sarà consentito portare cani al seguito, ad eccezione di quelli condotti dal personale delle scuole cinofile.

“Alcune razze di cani e i loro incroci hanno qualità particolari, quanto a indole, conformazione fisica, potenza muscolare e di morso, che non devono essere sottovalutate – spiegano Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti degli animali del Comune di Milano –. Il conseguimento del patentino, previsto dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali aiuterà i loro proprietari a essere più consapevoli e a prendersene cura in modo corretto. Siamo, comunque, convinti che questa opportunità formativa possa diventare molto utile per tutti i proprietari di cani e soprattutto per coloro che intendono diventarlo”.

Trattandosi di un corso destinato ai possessori di cani appartenenti alle razze dell’allegato 2 del Regolamento (American bulldog, Pastore dell’Anatolia, Pastore di Charplanina, Pastore dell’Asia centrale, Pastore del Caucaso, Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull o Pit bull Terrier, Pit bull mastiff, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire, Bandog + molossoidi di grande taglia, Bull terrier, Boerboel, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane lupo italiano, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate), il corso verterà, in particolare, sulle corrette modalità di gestione di questa tipologia di cani.

L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Milano o dal sito dell’ATS Città Metropolitana di Milano.

Il modulo d’iscrizione potrà essere inoltrato via mail oppure consegnato a mano alla segreteria dei Distretti Veterinari dell’ATS Città Metropolitana di Milano: - Milano Città Nord, Via Ippocrate, 45, mail: dvmilanonord@ats-milano.it; - Milano Città Sud, Via Juvara, 22, mail: dvmilanosud@ats-milano.it.