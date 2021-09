‘Patrimonio Impresa’ , investimenti per 16 milioni di euro



Regione Lombardia ha stanziato i primi 4.900.000 di euro, a fondo perduto, relativi allo strumento ‘Patrimonio Impresa’ misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica. Il provvedimento, fortemente voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, ha una dotazione finanziaria di 140 milioni di euro e le prime risorse erogate hanno creato un investimento, da parte delle imprese, di quasi 16 milioni di euro.



“I primi dati confermano l’efficacia dello strumento; in Lombardia le aziende che beneficeranno delle risorse a fondo perduto erogate dalla Regione sono 71 per un totale di 4.900.000 euro; un contributo che ha generato un investimento totale, da parte delle imprese, di 15.720.480 euro. Si dimostra quindi che lo strumento è in grado di creare un importante effetto leva e agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche investite”.



Il decreto pubblicato da Regione Lombardia contiene solo il primo elenco di imprese beneficiarie e anche le risorse stanziate rappresentato solo una parte, nello specifico, un terzo, dei 15 milioni di euro, a fondo perduto, che la Regione ha stanziato per questo provvedimento. A questi 15 milioni se ne aggiungono 100 per finanziamenti a medio lungo termine e 25 sottoforma di garanzia sui finanziamenti concessi.