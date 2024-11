Patrini (C.A.O.S) a IDN: "Se vuoi andare veloce, corri da solo, ma se vuoi andare lontano, corri insieme agli altri"

Patrini, Presidente di C.A.O.S, ospite alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord presso Triennale Milano

Adele Patrini, presidente associazione C.A.O.S., è intervenuta alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano nel contesto del panel "Silver Economy: la longevità come risorsa".

Patrini ha sottolineato l'importanza delle Breast Unit (centri dedicati alla senologia) nella prevenzione e cura del tumore al seno, un fenomeno che, con 60.000 nuovi casi all'anno in Italia, è inquietante ma al contempo rassicurante grazie all'alta percentuale di guarigione (oltre il 98%) se diagnosticato precocemente. La chiave di questa alta percentuale di successo sta nella diagnosi tempestiva e nelle cure erogate in centri specializzati, come le Breast Unit, che offrono un modello multidisciplinare, personalizzato e in rete. La multidisciplinarietà permette a più specialisti di lavorare insieme in modo integrato e collaborativo, offrendo cure complete e incentrate sulla persona. La personalizzazione garantisce trattamenti su misura, non solo in base ai dati clinici, ma anche ai bisogni emotivi, culturali e familiari della paziente. Infine, la rete è fondamentale: le Breast Unit devono essere parte di una rete più ampia, che coinvolga anche associazioni di volontariato e altre strutture sanitarie, per ottimizzare le risorse e affrontare in modo efficace la malattia. Come dice un proverbio africano, "se vuoi andare veloce, corri da solo, ma se vuoi andare lontano, corri insieme agli altri".