Paura nella Bergamasca, scossa di magnitudo 3.0. Terremoto, scuole evacuate

Terremoto a Bergamo alle 9.07 di stamani. L'epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni. In alcuni comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco.

Ingv Milano all'Adnkronos: "Sisma non deve destare preoccupazione"

Il sisma registrato oggi a Comun Novo, in provincia di Bergamo, "non deve destare preoccupazione". A dirlo, ad Adnkronos, è Lucia Luzi, direttore della sezione Ingv di Milano. Le scosse superiori a magnitudo 3 nel nord Italia "fanno sempre notizia", dice Luzi, "specie in un periodo come questo dove è forte l'allerta successiva agli eventi che si stanno registrando in Campania, nella zona dei Campi Flegrei".