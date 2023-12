Pavia, 15enne si getta nel Ticino dopo essere stata violentata

Si è gettata nelle acque del Ticino a Pavia con l'intenzione di suicidarsi ma è stata salvata dalla Polizia. La protagonista è una ragazza di soli 15 anni che aveva appena subito una violenza sessuale da un 25enne di origine nordafricana come lei. I due si erano da pochi giorni conosciuti sui social, poi si erano incontrati nel pomeriggio di martedì 26 dicembre a Milano, in Porta Garibaldi. Il 25enne ha convinto la giovane a salire in treno sino a Pavia ed una volta giunti nell'area Vul, lungo il Ticino, l'ha stuprata. Sconvolta, la minorenne ha tentato il suicidio. Provvidenziale l'intervento degli agenti: la giovane è stata trasportata al Policlinico di Pavia. Il violentatore è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce. Iscriviti alla newsletter