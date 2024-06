Pavia, bambino di 18 mesi cade dal balcone: è gravissimo

Un bambino di 18 mesi è caduto dal balcone di casa in un condominio in Strada Cascina Spelta, alla periferia della città di Pavia. Secondo quanto riporta Il Giorno è stato subito trasportato all'ospedale San Matteo in condizioni gravissime. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Sull’episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto con i soccorsi.