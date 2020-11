Pavia, il consigliere comunale: "Giovani rovinati per salvare i vecchietti"

"Per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani": questo il pensiero espresso su facebook da Niccolò Fraschini, consigliere di centrodestra a Pavia con il gruppo Pavia Prima. Parole shock riportate dalla Provincia Pavese: "Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani", aggiungeva il giovane consigliere. Ed ancora: "E' ora di riaprire, W Darwin!" inneggiando presumibilmente alla selezione naturale perno degli studi del grande scienziato. Subissato dalle critiche, Fraschini ha cercato di difendersi parlando di una strumentalizzazione di frasi estrapolate dal contesto, dichiarando "vicinanza agli anziani". Come riportano le cronache, il consigliere lo scorso marzo se l'era preso con i napoletani "che hanno l'immondizia nelle strade e ci schifano", i francesi "che non hanno il bidet" e i romeni "che hanno i bambini che vivono nelle fogne nella capitale". Solo alcune delle "perle" inanellate dal consigliere pavese sui social, come dimostrano questi ulteriori screenshot risalenti agli scorsi mesi e tutti relativi all'emergenza Covid.





Commenta Gabriele Messina, del comitato nazionale Italia Viva: "Gli anziani sono storia e cultura per noi e per i nostri figli. Chi dichiara che sono un problema è ignorante e non merita di stare in una istituzione pubblica. Il sindaco leghista di Pavia Fracassi deve dare risposte nette contro le dichiarazioni vergognose del consigliere Fraschini".

Dimissioni dalla presidenza di Commissione

Fraschini si è quindi dimesso sulla scia delle polemiche generate dalle sue parole, ma solo dalla presidenza della commissione Bilancio del Consiglio comunale pavese.