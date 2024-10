Pavia: investì un 17enne in retromarcia dopo una lite in discoteca, arrestato

E' stato finalmente rintracciato e arrestato il 26enne albanese che tentò di investire un giovane 17enne, l'aprile scorso, dopo una lite scaturita in discoteca a Pavia. Dopo il litigio, il giovane ha deciso di salire in auto e, in un momento di follia, ha investito volontariamente il minorenne nel parcheggio di un McDonald's, allontanandosi poi dalla scena. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine, è stato accusato di tentato omicidio ai danni di un 17enne.

L'intervento salvifico che ha evitato il peggio

La situazione è diventata ancor più drammatica quando il 26enne è tornato indietro, cercando nuovamente di travolgere il ragazzo ormai privo di sensi sull'asfalto. Solo l'intervento provvidenziale di alcune persone presenti ha impedito che si consumasse una tragedia. Il 17enne, trasportato d'urgenza al Policlinico "San Matteo" di Pavia, ha riportato 20 giorni di prognosi. Grazie alle indagini dei Carabinieri di Garlasco e alle prove raccolte, il GIP del Tribunale di Pavia ha emesso un ordine di arresto. Ora l'uomo si trova nel carcere di Pavia, in attesa di rispondere delle gravi accuse.