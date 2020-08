Pavia, liberati 38 cani Breton rinchiusi in una stanza senza mai uscire

Una donna sessantenne di Marcignago (PV) con la passione per i cani Breton teneva in una stanza 38 esemplari di stessa razza. Pare che la donna avesse problemi di salute e che tenesse i cani praticamente segregati all'interno della residenza, senza mai farli uscire. A interrompere la situazione è stata l'Ats, su segnalazione dell'Enpa (l'Ente nazionale protezione animali) perche' i 38 cani vivevano nel degrado, sporchi e malnutriti. La donna era rimasta recentemente vedova e teneva i Breton chiusi in uno stanzone della sua abitazioni disposta su due piani, nei pressi del cimitero del paese. Non essendo sterilizzati, col tempo i cani sono aumentati di numero di cucciolata in cucciolata. Gli animali ora si trovano al canile di San Genesio (PV).