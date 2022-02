Pavia, neonato di due settimane cade sui binari: è grave

Un neonato di appena due settimane è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia: è caduto sui binari nella stazione ferroviaria a Pavia mercoledì 2 febbraio poco prima delle 13.

Bimbo di due settimane cade sui binari: le cause dell'incidente

Secondo la ricostruzione della polizia ferroviaria, il bambino si trovava in carrozzina, accanto a a lui c'era il padre, che stava per rientrare a Voghera dopo aver accompagnato il piccolo in ospedale per un controllo. E' passato un treno merci da Milano a Genova. Forse lo spostamento d'aria o forse la carrozzina che è rimasta per qualche motivo impigliata ad un vagone del convoglio alla causa della caduta del neonato. Il piccolo ha riportato un trauma cranico, contusioni e la frattura di un arto: è in prognosi riservata al San Matteo di Pavia.