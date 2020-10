Pazienti Covid da Napoli in Fiera? Fontana: "Se Roma ce lo chiede, ci siamo"

Pazienti Covid da Napoli in Fiera? Fontana: "Se Roma lo chiede ci siamo"

Pazienti Covid provenienti dall'ospedale Cotugno di Napoli nella struttura realizzata in Fiera Milano? Il Governatore lombardo Attilio Fontana commenta l'eventualità, in caso di esaurimento dei posti letto nel nosocomio campano: "Aspettiamo che il governo ce lo chieda. Diciamo che l'ospedale in Fiera e' efficiente a tutti gli effetti. Basta che ci sia una necessita' e noi lo potremo utilizzare in qualunque momento".

L'assessore regionale Giulio Gallera, sulla stessa domanda, ha aggiunto che: "Noi abbiamo i nostri 17 hub, che sono ospedali per le malattie infettive, che sono in grado di accogliere fino a 150 posti, dal 151esimo in poi scattano i due ospedali in Fiera, Milano e Bergamo. Se ci sara' bisogno Regione Lombardia sara' a disposizione. Nel periodo peggiore noi abbiamo spostato pazienti in Sicilia, in Puglia, oltre che all'estero, se servira', saremo a disposizione".