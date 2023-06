Pazienti diabetici, insulina una volta alla settimana: la ricerca

Rivoluzione per i diabetici: si passerà presto da 365 a sole 52 iniezioni di insulina in un anno. E' l'annuncio di Roberto Trevisan, il ricercatore italiano che ha partecipato alla stesura finale dello studio sul New England Journal of Medicine che mostra per la prima volta i risultati di efficacia a lungo termine della nuova insulina settimanale: "Questa nuova molecola ha il potenziale di semplificare la terapia del diabete che richiede terapia insulinica, eliminando per i pazienti il disagio della iniezione giornaliera ed aumentando così la aderenza alla terapia insulinica. Un vero cambio epocale e un deciso miglioramento della qualità di vita dei pazienti diabetici". Trevisan è professore di Endocrinologia all'Università di Milano-Bicocca e direttore della Diabetologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dall'assunzione giornaliera all'assunzione settimanale di insulina: tutti i vantaggi per i diabetici

È attesa ora l'approvazione della nuova molecola da parte degli Enti regolatori del farmaco per renderla disponibile per la commercializzazione per i pazienti con diabete in tutto il mondo che si stimano oltre 500 milioni. Il passaggio dall'assunzione giornaliera a quella settimanale rappresenta un enorme vantaggio per i diabetici di tipo 2, che sono spesso soggetti anziani, con più patologie, e che devono assumere diverse terapie con frequenza quotidiana, sottolinea Ansa.

Un altro vantaggio della formulazione della terapia su base settimanale è la possibilità di ridurre l'impegno richiesto agli operatori sanitari che si occupano di diabetici che richiedono insulina, specie per quelli ricoverati nelle strutture sanitarie residenziali a lungo termine. "La ricerca clinica offre ai pazienti le cure più efficaci ed innovative prima della loro diffusione su scala globale - ha commentato il direttore sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli-. Ringrazio i professionisti della nostra Diabetologia per aver dimostrato ancora una volta di essere in grado di proporre ai nostri pazienti le terapie più innovative grazie alla partecipazione a collaborazioni internazionali in importanti progetti di ricerca".

Insulina, Bertolaso: "I professionisti lombardi sono una eccellenza"

"Una rivoluzionaria scoperta internazionale migliorera' la qualita della vita dei pazienti diabetici. Sono stati pubblicati oggi (domenica 25 giugno, ndr), sulla rivista scientifica New England of Medicine, i risultati di uno studio che dimostra l'efficacia a lungo termine della nuova insulina settimanale Icodec". Lo scrive su Facebook l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Per i pazienti significhera' passare da un'iniezione al giorno a 52 all'anno. L'unico ricercatore italiano coinvolto nello studio e' Roberto Trevisan, direttore della Diabetologia dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A lui le congratulazioni da parte di tutta Regione Lombardia", aggiunge Bertolaso. "Ancora una dimostrazione - conclude - dell'eccellenza dei nostri professionisti e dell'importanza che in questa Regione diamo alla Ricerca. Ora attendiamo l'ok degli Enti regolatori del farmaco per poter introdurre finalmente la molecola nei piani di cura".