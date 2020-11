"Pazienti liberi di contagiare": i documenti non ufficiali su Affari

SCARICA QUI I DOCUMENTI

Leggi, decreti legge, delibere ed ordinanze. Nazionali e regionali. Non puo’ bastare la acquisizione di questi documenti per l’indagine che siamo chiamati a realizzare. Mancano i dettagli, significanti. A titolo esemplificativo, provo a ripercorre la vicenda, di una mail di fine febbraio, inviata dalla mail ufficiale dell’allora direttore generale dell’assessorato welfare di Regione Lombardia a tutti i direttori Generali e Sanitari della Lombardia con preghiera di diffusione anche a tutte le strutture private. Il titolo è “COVID 19 - Gestione Ospedaliera” e contiene 2 allegati. Tali allegati sono documenti pdf non firmati, e senza alcun logo di regione, ma rappresentano strutturali novità nella gestione dei pazienti rispetto al passato, che in poche ore raggiungeranno tutti i medici ospedalieri lombardi. L’inizio del primo allegato, recita: ” In relazione all’evoluzione epidemiologica dei casi nel territorio di Regione Lombardia, con la presente si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei pazienti con COVID19. Ogni paziente che si presenti in PS con un quadro clinico suggestivo di infezione respiratoria e che necessiti di ricovero, deve essere testato per COVID-19 con tampone nasofaringeo, anche senza procedere prima ad indagare eventuale contatto con caso certo e/o provenienza geografica”.

Sono quelle poche parole “e che necessiti di ricovero”, che cambiano sostanzialmente la storia del testing, nei pronto soccorsi, a febbraio. Quelle poche parole cambiano sostanzialmente i protocolli diagnostici nazionali pubblicati dal Ministero e dal Consiglio superiore di Sanità. La conseguenza concreta di quelle parole, è quella di mandare a casa, senza tampone una moltitudine di pazienti con i sintomi del covid, senza test e senza indicazioni, per cui liberi di contagiare. E’ importante comunicare queste situazioni per chiedere alla commissione (lo faro’ più tardi in aula) di non limitarsi ad acquisire i documenti timbrati ufficialmente, ma anche per domandare pubblicamente al personale sanitario di farci avere la documentazione inviata fuor di delibera. E’ in essa che maggiormente si sviluppano le contraddizioni e la lotta carsica tra regione e governo sulla quale siamo chiamati a svolgere l’inchiesta. Infine è importante chiedere pubblicamente ai sanitari lombardi di farsi audire su contraddizioni di questo tipo, per avere i veri elementi di valutazione indispensabili al nostro lavoro.

Questa è la mail della commissione: Commissione.InchiestaCovid@consiglio.regione.lombardia.it e questa la mia, a disposizione dei cittadini michele.usuelli@consiglio.regione.lombardia.it

La prima puntata è stata pubblicata da Linkiesta (https://www.linkiesta.it/2020/10/lombardia-commissione-inchiesta-covid-michele-usuelli/)

