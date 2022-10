Pazzali: “Fiere ottimo sostegno per Made in Italy”

"Le fiere sono uno strumento straordinario per l'export e per il sostegno al Made in Italy. Ma questo bisogna farlo insieme, non bastano società isolate, devono essere sinergiche". Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, nel suo intervento al Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times.

Pazzali: "I fondi internazionali stanno comprando fiere e strumenti che le organizzano"

"I fondi internazionali -ha continuato- stanno comprando fiere e strumenti che le organizzano. In Italia in questo momento le fiere sono in mano alle fiere italiane e alle organizzazioni associative italiane. Non dobbiamo perdere l'opportunità di aggregare questo sistema in maniera unita, altrimenti i fondi internazionali occuperanno questo spazio".