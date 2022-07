Pazzali: “Governo decisivo per favorire la partecipazione aziende a fiere"

“Con l’approvazione dell’emendamento per incentivare la partecipazione delle aziende alle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia arriva un aiuto concreto a tutto il sistema per affrontare quest’ultima parte dell’anno ed essere così competitivi e attrattivi anche nei confronti delle altre fiere internazionali.

Pazzali: "Sostegno del Governo a tutta la nostra industry!

Si conferma con questa scelta il sostegno a tutta la nostra industry da parte del Governo e, in particolare, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’interesse dimostrato e per aver reso concreta quest’opportunità dopo i recenti incontri avuti con lui insieme ai maggiori organizzatori fieristici. Il sistema fieristico italiano è leader a livello europeo ed è partner fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle nostre aziende, soprattutto per un tessuto industriale come quello italiano, caratterizzato da PMI e segnato profondamente dalla pandemia e che ora, con questa iniziativa del governo, potrà sfruttare una vetrina mondiale attraverso tutte le fiere che si svolgeranno da qui alla fine dell’anno