Pd, clamoroso risultato dei giovani: volano Gaia Romani e Federico Bottelli

Dovevano giocare in retroguardia in mezzo ai big. Ora i big sono loro. Dentro al clamoroso risultato del Partito democratico di Milano (sopra il 30%) ancora più clamorosi i risultati dei due arieti dei Giovani Democratici, Gaia Romani e Federico Bottelli. Lei al momento quarta in lista per preferenze con 1634 voti personali dietro soltanto a Pierfrancesco Maran (assessore all'Urbanistica), Anna Scavuzzo (vice sindaco) e Lamberto Bertolè (Presidente del consiglio comunale) e addirittura davanti ad assessori come Marco Granelli. Lui settimo con 1177 preferenze, davanti a un esercito di consiglieri comunali non più di primo pelo e addirittura al capogruppo dei dem a Palazzo Marino, Filippo Barberis. E sono solo dati (ancora) parziali.

Non riesce a trattenere l'entusiasmo il segretario dei Gd di Milano, Paolo Romano, raggiunto al telefono da Affaritaliani.it Milano. “È un risultato clamoroso e inaspettato” dice Romano. Il premio per anni di organizzazione e battaglie sul territorio, spesso senza risorse economiche, da parte dei giovani dem meneghini, culminate nella proposta di legge per regolare stage e tirocini arrivata fino al Parlamento. A bocce ferme sarà interessante andare a vedere i flussi e i dati disaggregati del voto milanese. Per ora, i GD si godono la vittoria.