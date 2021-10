Pd: "Dopo Milano la Regione". I 5S frenano: "Altra partita, ci vuole umiltà"

“Credo che mai come ora la sfida sia aperta e da oggi dobbiamo lanciare da subito la sfida per il 2023 per riuscire a vincere in Lombardia e fare tesoro di questo straordinario risultato” ha dichiarato l’eurodeputato ed ex assessore milanese Pierfrancesco Majorino. Gli fa eco l’assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran: "Su Milano è la terza volta di fila che vinciamo, stiamo tentando di dare una spallata alla Lombardia, che non è mai stata contendibile fino a oggi. Pensiamo che per la prima volta si possa battere la Lega in tutta la Lombardia".

“Forse serve un po’ di umiltà da parte del Pd” ha commentato Dario Violi, consigliere di Regione Lombardia in quota Cinque Stelle. “È vero che il risultato di Milano, anche della lista del Partito Democratico, sembra buono ma le Regionali sono un’altra partita. Ricordo infatti che sono otto milioni i lombardi fuori dai bastioni del capoluogo. Se si parte così, direi che si parte male”.

Per quanto concerne il risultato nazionale, Violi invoca il realismo. “Chi conosce il Movimento, sa che non c’è nessuna sorpresa in questi risultati. Magari si sperava in qualcosa di diverso, ma occorre essere realisti. Inizia per noi un nuovo corso con queste elezioni e dovremo puntare sui dirigenti del territorio”.