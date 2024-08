Pd, Festa dell'Unità a Milano dal 6 settembre all'Arci Corvetto

La Festa dell'Unità del Pd segna come da tradizione il ritorno alla politica milanese dopo la pausa estiva. Il segretario metropolitano Alessandro Capelli ha fornito sui social alcune anticipazione sulla nuova edizione: "Abbiamo la data: il 6 settembre daremo il via alla nostra Festa dell’Unità. La nostra, non a caso, perché questa festa appartiene a ognuna e ognuno di noi, è la festa di tutte e tutti, di chiunque voglia sentirsi a casa, nella nostra grande comunità. È la festa di chi vive il Partito Democratico dall’interno e di chi lo vive nelle idee, nelle discussioni, nei principi e nei valori che lo animano"

Arci Corvetto completamente rinnovato

E sulla location: "Per portare tutto questo nella nostra Città Metropolitana, abbiamo scelto un posto che da sempre è come casa, che ha accompagnato i nostri eventi, i nostri momenti di discussione e di festa. Un punto di riferimento per la nostra comunità democratica e per l’alleanza sociale e civica che stiamo costruendo: l’Arci Corvetto. Non sarà l'Arci a cui siamo abituati, ma un luogo completamente rinnovato con spazi nuovi, ancora mai visti, che daranno vita al posto aperto, sicuro, bello, in cui costruire la nostra Festa" L'Arci Corvetto si trova in via Mincio 23.