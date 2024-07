Pd in lutto: morto a 52 anni Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio

Lutto nel Pd: è morto a soli 52 anni Ermanno Zacchetti, il sindaco di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Aveva annunciato lo scorso novembre di avere un tumore alla lingua. "Per il ruolo pubblico che rivesto e per il rapporto che ho mantenuto in questi anni con i cittadini cernuschesi, ci tengo ad essere io a raccontarvi quella che si è parata inaspettata davanti a me" aveva scritto in un post sui social, in cui ha spiegato che lo aspettava una delicata operazione. Sindaco dal 2017 dopo aver lavorato alla Cecchi Gori advertising, in Eurosport e per Discovery Italia, uno dei suoi ultimi post era dall'ospedale, dove aveva votato per le elezioni europee ad un seggio volante.

Il cordoglio della Giunta di Cernusco: "Instancabile impegno rivolto alla comunità"

"È con profonda commozione che la Giunta dà il triste annuncio della scomparsa del nostro Sindaco Ermanno Zacchetti" si legge nella home page del sito del Comune in un messaggio commosso. "Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che - prosegue il testo - si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all'ascolto e nell'instancabile impegno rivolto al bene della Comunità, per cui nutriva sentimenti di dedizione che andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito. L'Amministrazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze".

Schlein: "Zacchetti, una brutta notizia per tutta la comunità dem"

"Una brutta notizia per tutta la comunita' dem: e' mancato stamane Ermanno Zacchetti, nostro sindaco a Cernusco sul Naviglio. Impegnato sin dalla prima giovinezza in ambito sportivo e negli oratori, aveva messo tutte le sue passioni e le sue competenze nel ruolo di amministratore pubblico. Ci mancheranno la sua dedizione e il suo amore per la comunita' e ci stringiamo ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene". Cosi' in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

Roggiani: "Non si trovano le parole, c'è un grande senso di ingiustizia"

"Ermanno, oggi le parole non le trovo proprio. Ripenso al tuo sorriso largo, accogliente, a quella pacatezza che anche nei momenti di conflitto e di ingiustizia non ti e' mai venuta a mancare. Ripenso all'amore che avevi per la tua citta', per lo sport, per la tua famiglia". Lo scrive sui social la segretaria del Pd lombardo, Silvia Roggiani, sulla scomparsa di Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio. "Ci sono giorni in cui trovare spiegazioni e' drammaticamente difficile, giorni in cui i perche' si fanno piu' grandi e piu' dolorosi e in cui e' difficile essere costruttivi e pensare al futuro. So che lo dovremo fare, anche per te. Ma oggi c'e' solo il dolore e un grande senso di ingiustizia", conclude.