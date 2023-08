Pd Milano, i nomi dello squadrone di Capelli. Confronto con Minniti sabato 9

Alessandro Capelli è il vincitore annunciato di quello che sarebbe dovuto essere un congresso dal nome unico e che invece, all'ultimo, si è trasformato in una corsa a due con Santo Minniti. Le narrazioni sono chiare. Da una parte Capelli è l'uomo che si pone da un lato in continuità con la segreteria di Silvia Roggiani e dall'altro in apertura rispetto al mondo della sinistra da cui proviene. Dall'altra parte Minniti ha invece il messaggio della restituzione del potere agli iscritti rispetto alle logiche di accordi tra correnti.

In queste due narrazioni, per definizioni sfumate e tutte da verificare, già i candidati si muovono per trovare le possibili quadre sulle squadre. In particolare Capelli, che da lungo tempo - come rivelato da Franco Mirabelli ad Affaritaliani.it Milano - tesse la propria tela. E così, secondo rumors raccolti da Affari, avrebbe già iniziato a ipotizzare qualche nome per la segreteria. A partire dalle due vicesegretarie. La prima, di area Schlein, sarebbe potuta essere una sua competitor, ovvero Giulia Pelucchi. Bravissima, appartenente al gruppo di Gaia Romani e Paolo Romano, Giulia Pelucchi è schierata sul nome Schlein dalla prima ora. L'altra invece, dovrebbe essere Sara Bettinelli. Classe 1981, sindaca di Inveruno al secondo mandato, appartiene a quel gruppo che dovrebbe dare vita una corrente di "lettiani" che si chiamerà "Crea!", il 22 settembre a Iseo, in provincia di Brescia. Tra gli astanti ci dovrebbe essere sicuramente la leader Anna Ascani e soprattutto Matteo Mauri, a capo di una corrente assai influente nell'area metropolitana di Milano. Il gruppo, che si era schierato sulla mozione Bonaccini, si sta però differenziando perché così può iniziare un lavoro di dialogo proprio con l'area Schlein. Questo almeno pare l'intendimento. Tra gli altri nomi di cui si vocifera c'è come coordinatrice della segreteria Manuela Sammarco, appartenente all'area di Base Riformista di Filippo Barberis e Anna Scavuzzo. Infine, per Area Dem, il nome prescelto pare essere quello di Luca Elia agli enti locali. E l'area Schlein "pura"? Quelli che erano e sono sulle posizioni dal primo istante? Di fatto pare che avranno tutto il resto dell'organigramma, che ha ancora caselle molto pesanti.

Intanto, mentre i rumors non confermati continuano a impazzare, pare certo che ci sarà un confronto pubblico tra Alessandro Capelli e Santo Minniti molto a breve. Il 9 settembre, sabato, durante la Festa dell'Unità che si terrà a Milano tra il 6 e il 10 settembre.