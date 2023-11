Pd Regionale, ecco la segreteria. Con qualche doppione e il caso Bussolati

Pd Regionale, ecco la nuova segreteria

Alla fine il Pd regionale si è dato la sua segreteria. Unitaria, votata all'unanimità da tutte le correnti e sottocorrenti (e non sono poche), ma alla fine Silvia Roggiani l'ha portata a casa (non senza caso, ancora insoluto). Per la composizione si rimanda in fondo al pezzo. Ci sono molti volti noti, da Bruno Ceccarelli, consigliere comunale, a Diana De Marchi, da Miriam Cominelli a Marco Esposito, da Mattia Palazzi a Matteo Mangili. Insomma, tante anime differenti. E a ognuno la sua delega. Le più importanti sicuramente il coordinamento della segreteria a Ceccarelli, la vicesegreteria a Matteo Rossi, gli Enti Locali a Irene Zappalà. Ne manca una, però. Quella a Pietro Bussolati, che sfidò il ticket Roggiani-Capelli andando per l'unitarietà a livello regionale su Roggiani, ma rompendo a livello metropolitano appoggiando Santo Minniti con il suo incredibile risultato del 35 per cento. Ecco, per Pietro Bussolati rumors avrebbero voluto la delega fondamentale di responsabile organizzativo. Invece, questo non è avvenuto. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano infatti a Bussolati, dopo lunghe trattative con la sua corrente, sarebbe stata data la delega alla Partecipazione ed Eventi, in seguito allo spacchettamento della delega di responsabile dell'organizzazione. Eppure sul sito internet della federazione regionale questo non c'è. Perché? E perché non c'è malgrado la segreteria sia stata votata all'unanimità con tutte le deleghe?

Pd Regionale, la stranezza degli incarichi doppi

Altra stranezza riguarda gli incarichi doppi. Ci sono due coordinatori della comunicazione, due coordinatori della formazione, due coordinatori dei dipartimenti e due coordinatori per la realizzazione del programma.

I componenti della Segreteria regionale del PD lombardo (votati dalla Direzione regionale nella sua prima riunione del 27/11/2023, sono inclusi gli invitati permanenti)

Bellini Michele (Politiche Europee)

Bianchi Camilla (Terzo Settore e Movimenti)

Bortolotti Alberto (Coesione territoriale)

Bussolati Pietro

Ceccarelli Bruno (Coordinatore Segreteria)

Cominelli Miriam (Agenda 2030)

De Marchi Diana (Coordinatrice regionale DonneDem)

Esposito Marco (Circoli e Progetti innovazione)

Fragomeli Gian Mario (Vicesegretario regionale; Economia; Rapporti con Istituzioni e Associazioni di Categoria; Sicurezza)

Galeone Pietro (Coord. Dipartimenti)

Haraigue Nadira (Coord. Realizzazione Programma)

Mangili Matteo (Conferenza annuale del partito)

Mottinelli Pier Luigi (Aree montane)

Osculati Roberta (Volontariato e Iniziative Sociali)

Palazzi Mattia (Raccordo Laboratorio Lombardia 2028)

Pivanti Edoardo (Coord. Comunicazione)

Ponti Gigi (Coord. Formazione)

Redolfi Marco (Segretario regionale GD)

Roggiani Silvia (Segretaria regionale)

Rossi Matteo (Vicesegretario regionale; Patto Ambiente/Lavoro; Conversione ecologica)

Santagostino Pretina Sara (Coord. Formazione)

Silvestrini Margherita (Coord. Dipartimenti)

Sitzia Michela (Coord. Realizzaz. Programma)

Vallacchi Roberta (Coord. Comunicazione)

Zappalà Irene (Enti Locali)