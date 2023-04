Pd, Schlein affida a Majorino politiche migratorie e diritto alla casa

Pd, Schlein: "Majorino si occuperà di politiche migratorie e di diritto alla casa"

"Pierfrancesco Majorino non e' stato solo per me un punto di riferimento importante in questi anni: nella segreteria del Pd gli ho chiesto di occuparsi di politiche migratorie, su cui Pier ha portato avanti battaglie significative. L'altra delega e' una novita' assoluta ed e' il diritto alla casa, di cui si e' molto occupato a Milano". Lo ha detto Elly Schlein. Iscriviti alla newsletter