Pd: Schlein in Lombardia domenica 15 e lunedi' 16 gennaio

Lavoro, clima, partecipazione, uguaglianza, legalità. Sono alcuni temi che Elly Schlein affronterà durante il suo primo viaggio in Lombardia domenica 15 e lunedi 16 gennaio. La giornata di domenica inizierà alle ore 10 a Milano insieme a Pierfrancesco Majorino allo Scalo Farini e proseguirà alle 14.30 a Calcinate (Bg) dove affrontera' il tema della lotta al consumo di suolo.

Alle 17 a Lecco visiterà la pizzeria Fiore uno dei luoghi confiscati alla 'ndrangheta

Alle 17 a Lecco visiterà la pizzeria Fiore uno dei luoghi confiscati alla 'ndrangheta e trasformato in un'attivita' economica e sociale. Alle 19 a Como si confrontera' sui temi del lavoro, per chiudere alle 21 a Varese con un incontro con i sostenitori e sostenitrici della mozione. Lunedi' mattina alle 9 incontrera' i lavoratori della Knor-Bremse di Arcore poi cittadini e cittadine presso i giardini civici di Vimercate, primo luogo in Italia ad essere intitolato alla memoria del Card. Martini. La mattinata si concludera' alle 12 con un incontro alla federazione del Pd di Monza.