Pd, Strada capolista nel Nord-Ovest: "Per un'Europa giusta e solidale"

Confermate le anticipazioni della vigilia: Cecilia Strada sarà capolista del Pd nella circoscrizione Nord-Ovest alle prossime Europee. Nel ringraziare Elly Schlein ed il partito, Strada commenta: “Le elezioni dell'8 e 9 giugno saranno un momento cruciale per scegliere l'Europa che vogliamo: abbiamo bisogno di un’Europa giusta e solidale, più attenta alle persone, più protagonista negli scenari mondiali, che non si arrende all'inevitabilità della guerra globale, ma si impegna a costruire la pace. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi per farmi portatrice delle istanze che mi vedono impegnata da che ne ho memoria: contro ogni disuguaglianza, per la giustizia sociale e diritti umani. Da martedì 23 a Milano prenderà avvio la campagna elettorale, che vuole essere di ascolto, confronto e partecipazione e cercherà di parlare anche a tutte e tutti coloro che hanno perso la fiducia nella politica e sentono l’Europa come un’entità lontana e distaccata. L'Europa che sarà dipende da noi: l'8 e 9 giugno abbiamo la possibilità di scegliere, dobbiamo scegliere bene”, conclude Strada