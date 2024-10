Pd, Tiziana Elli eletta segretaria regionale dei Giovani dem

È Tiziana Elli, assessora del Municipio 9 di Milano, la nuova segretaria dei Giovani Democratici della Lombardia, eletta all’unanimità dagli oltre 200 delegati durante l’ultima assemblea regionale tenutasi sabato 7 ottobre all’Auditorium Gramsci di Bergamo. Accanto a lei è stato scelto come vicesegretario Pietro Radaelli, consigliere comunale di Abbadia Lariana e membro della direzione regionale del Partito Democratico.

La mozione "Dritto al Futuro"

Entrambi sono stati interpreti della mozione “Diritto al Futuro: la voce di una generazione in rivolta”. “Sono tanti, troppi i temi su cui Fontana e la destra lombarda continuano a discriminare noi giovani, e siamo stufi. È uno scandalo che di fronte a 4.000 suicidi l’anno non esistano ancora servizi decenti per la salute mentale, con la legge sullo psicologo di base che non è stata ancora attuata e un’assistenza nelle scuole a macchia di leopardo – spiega la segretaria Tiziana Elli - così come è vergognoso che la Regione Lombardia non riconosca il Pride, provi a far approvare vomitevoli mozioni contro le carriere Alias e non si impegni minimamente per garantire il diritto all’aborto”.

I terreni di sfida dei giovani dem

“Per non parlare del diritto allo studio – continua il vicesegretario Pietro Radaelli – su cui la Regione Lombardia è da piangere: stanzia un terzo delle risorse per studente rispetto all’Emilia-Romagna, lasciando migliaia di ragazzi senza borsa di studio anche se ne avrebbero i requisiti, e costringendo le università a stanziare decine di milioni di risorse proprie. Fontana deve fare la sua parte: è una vergogna che possa studiare solo chi è ricco di famiglia”.

Tutti i notabili Pd all'assemblea

All’assemblea hanno partecipato anche la segretaria del Pd lombardo e deputata Silvia Roggiani, il capogruppo Pd in Consiglio regionale e membro della segreteria nazionale Pierfrancesco Majorino, l’europarlamentare Pd Brando Benifei, il consigliere regionale Paolo Romano, eletto dai Giovani Democratici nelle liste del Pd, esponenti delle giovanili di Sinistra Italiana, Verdi, +Europa e Movimento 5 Stelle e diverse liste di rappresentanza universitaria.

Tiziana Elli e Pietro Radaelli guidano la nuova segreteria giovanile

Tiziana Elli, 25 anni, originaria di Bergamo, attualmente Assessora alla Parità di genere, Sport, Quartieri popolari, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG del Municipio 9 di Milano, era già Responsabile Organizzazione dei GD Lombardia. Pietro Radaelli, 25 anni, Segretario della provincia di Lecco, è consigliere comunale di Abbadia Lariana e membro della direzione regionale del Partito Democratico.