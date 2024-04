Peculato, il tesoriere della Lega condannato anche in Appello

Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba è stato condannato anche in Appello a quattro anni sei mesi e venti giorni. Oggi la decisione dei giudici, che hanno lievemente ridotto la pena rispetto ai cinque anni di primo grado. Il processo milanese ha visto al centro le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul caso della compravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia film commission e con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.

Condannato a tre anni Andrea Manzoni

Come riporta Ansa, la Corte d'Appello di Milano ha anche condannato a 3 anni Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, a cui in primo grado erano stati inflitti 4 anni e 4 mesi. Disposta per Di Rubba anche l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la revoca dell'interdizione legale che era stata decisa.

Verso il ricorso in Cassazione

L'avvocato difensore Piermaria Corso ritiene che le prove in atti avrebbero potuto e dovuto portare ad un diverso epilogo. Il difensore si è riservato di valutare le argomentazioni della Corte, ma ha anticipato di ritenere doveroso il ricorso in Cassazione nell'interesse della Giustizia e del suo assistito.

Di Rubba, da un anno amministratore federale della Lega, è stato anche condannato in primo grado a 2 anni e 10 mesi per peculato, lo scorso luglio, in un'altra tranche di indagine, sempre coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, scaturita da quella sul caso Lfc.