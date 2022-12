Pedaggi A58-Teem, sconto open e agevolazione green anche nel 2023

Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), augura buon anno nuovo agli utenti ufficializzando la proroga sino al 31 dicembre 2023 di entrambi gli sconti sui pedaggi in scadenza alla mezzanotte dell’ormai imminente San Silvestro. Ovvero: lo sconto open (-20%), che viene riconosciuto a tutti i veicoli dotati di apparecchiatura elettronica per i pagamenti (oltre il 90% della clientela si avvale di apparati gestiti dagli operatori di telepedaggio Telepass, Dkv e UnipolMove); l’agevolazione green (-30%), che risulta dedicata ai mezzi full-electric (esclusi, dunque, gli ibridi) e ai camion alimentati a Gas naturale liquefatto (Lng o Gnl l’acronimo indicato sui documenti di circolazione).

Teem, l'agevolazione prorogata dall'1 gennaio 2023

Dal 1° gennaio, insomma, automobilisti, autotrasportatori e motociclisti aderenti alla facilitazione rivolta a tutti potranno continuare a risparmiare (-20%) sette giorni su sette in ordine a ogni singolo spostamento effettuato, indipendentemente da lunghezza e orario, tra i cinque Caselli (Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate e Pessano con Bornago) della Melegnano-Agrate. Da Capodanno la riduzione verde, promossa in sinergia con BreBeMi SpA, risulterà simultaneamente estesa all’intera tratta (Liscate-Castegnato) della Brescia-Bergamo-Milano. Ne consegue che vetture e camion a zero o basse emissioni potranno usufruire di tariffe calmierate (-30%) per la completa percorrenza di A58-TEEM e A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Calcio, Chiari Est, Chiari Ovest e Castegnato).

La conferma per i prossimi 12 mesi delle due tipologie di promozione in vigore accredita, comunque, ancora una volta l’impegno profuso da Tangenziale Esterna SpA sia nel supportare economicamente famiglie e imprese, ora alle prese con il caro bollette dopo essere state penalizzate da Covid e guerra in Ucraina, sia nell’incentivare la transizione energetica attraverso il varo di iniziative immediatamente accessibili.

Nessuna procedura da espletare per ottenere i ribassi per gli utenti già aderenti

Gli utenti che, dal 2017 in avanti, si sono premurati di aderire al Best Price (-20%) e quelli che, da giugno 2020, hanno sottoscritto il taglio verde (-30%) non dovranno espletare, comunque, alcuna procedura per ottenere la posticipazione automatica dei ribassi e per verificare, sulle fatture emesse dal proprio operatore (Telepass, Dkv e UnipolMove), l’effettivo esborso dell’80% o del 70% rispetto all’importo pieno dovuto.

La richiesta di assicurarsi le diminuzioni praticate si rivelerà, come sempre, a portata di clic per i clienti intenzionati a godere, magari da subito, di un risparmio cospicuo per tutta la durata del 2023. I viaggiatori interessati a moderare, nelle vesti di nuovi aventi diritto alla scontistica, l’entità dei pedaggi possono navigare, difatti, su Internet e seguire le istruzioni riportate sui Portali aziendali www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le modalità di iscrizione per i nuovi utenti

Le modalità di iscrizione vengono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083) o all’indirizzo mail assistenza.servizi@argenteagestioni.it. Il Punto Assistenza fisico alla clientela (Uscita di Treviglio), che, a causa delle misure antipandemia, riceve gli utenti esclusivamente su appuntamento (800/586358), è aperto, infine, dalle 10 alle 19,30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato.