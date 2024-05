Pedone travolto e ucciso lungo la Tangenziale est di Milano

Uno uomo di circa 40 anni, straniero, è stato travolto e ucciso mentre a piedi percorreva la Tangenziale est di Milano tra Cascina Gobba e Cologno in direzione Nord, verso quindi i caselli autostradali per Lecco e Venezia. L'uomo - riferisce il 118 - è morto sul colpo poco dopo le 5 del mattino, e sono in corso indagini per ricostruire la dinamica da parte degli agenti della Stradale e per cercare di capire che cosa ci facesse a quell'ora il pedone lungo la Tangenziale.