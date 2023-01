Pedopornografia, calo dei casi in Lombardia. Ma stabile numero dei deferiti

Sono stati 219 i casi di pedopornografia trattati in Lombardia nel 2022, in calo rispetto ai 327 dell'anno precedente. È quanto emerge dal resoconto delle attività del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia. Dall’analisi dei dati del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia relativi all’anno di riferimento si registra una diminuzione dei casi trattati.

Flessione da attribuire alla fine dell’emergenza sanitaria

Tale flessione negativa, che è stata riscontrata anche in riferimento al numero delle segnalazioni provenienti da organismi internazionali attivi nella protezione dei minori in rete, è da attribuire anche alla fine dell’emergenza sanitaria ed alla progressiva ripresa delle attività ordinarie. La diminuzione dei casi trattati nel periodo di riferimento non ha però inciso sull’attività di contrasto. Infatti, è pressoché stabile il numero dei soggetti individuati e deferiti per violazioni connesse ad abusi in danno di minori.