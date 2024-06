Pedopornografia, l'ex speaker Piscina chiede la scarcerazione

Andrea Piscina, ex speaker di Rtl 102.5 in carcere con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale dal 13 giugno, ha ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare. Chiedendo che il 2 luglio si discuta la sua scarcerazione.

Forse centinaia i minorenni adescati da "Alessia" Piscina

Secondo le indagini del pm di Milano Giovanni Tarzia e del nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale, sarebbero due i minori adescati in rete da Piscina. Ma sarebbero molti di più, forse addirittura centinaia, riferisce Ansa. Sui dispositivi del 25enne sono state trovate oltre mille immagini, che sarebbero riconducibili a bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Piscina lavorava anche in una polisportiva, a contatto con giovani e giovanissimi. Come emerso dalle indagini, su Instagram e Omegle contattava le sue vittime spacciandosi per una coetanea di nome "Alessia", "Anna" e "Sara" per indurli a compiere atti sessuali nel corso di chat e videochiamate che, da quanto accertato, avrebbe poi registrato