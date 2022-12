Pelè, il cordoglio di Milan e Inter: "Il re che ha fatto sognare un popolo"

Anche Inter e Milan hanno reso omaggio in queste ore a Pelè, il campione brasiliano spentosi ieri a 82 anni. Così i rossoneri con un tweet in inglese che accompagna una foto di O'Rey assieme a Giovanni Trapattoni: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere che la leggenda del calcio Pelé è morta. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. Riposa in pace, O Rei".

Questo invece il messaggio social dei nerazzurri: "Il re. Quello a cui i bambini di tutto il mondo si sono ispirati, quello che ha fatto sognare un intero popolo per anni e anni, allungando la sua aurea di invincibilità su tutto il mondo del calcio, ora orfano di uno dei più grandi di sempre. Edson Arantes do Nascimento, per tutti, per sempre, Pelé. Tre Mondiali con il Brasile, record infiniti, intere generazioni cresciute nel mito di un calciatore che ha rivoluzionato il calcio".