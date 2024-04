Pelucchi: "Con il Pd per una Milano che cresce ma non lascia indietro nessuno"

Pd, Pelucchi: "Per una Milano che cresce ma non lascia indietro nessuno"

"Credo che il Pd debba essere protagonista di tutte le proposte che verranno fatte sulla città, nella risposta a diversi temi: dalla questione della casa, come il caro-affitti, a quella sociale". La vicesegretaria del Pd Milano e presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, raggiunta da Affaritaliani.it Milano, racconta lo stato di salute del Partito Democratico nel capoluogo lombardo. Milano da una parte “è una città che continua a crescere”, dall’altra, però, “non deve lasciare indietro nessuno”. Per la presidente del Municipio 8, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, risulta bocciato su ambiente, sanità e abitare in generale: "Riteniamo ci debba essere un cambio di passo". L'intervista.

Qual è il futuro del Pd a Milano?

Credo che il Pd debba essere protagonista di tutte le proposte che verranno fatte sulla città, nella risposta a diversi temi: dalla questione della casa, come il caro-affitti, a quella sociale. Milano è una città che continua a crescere ma che non deve lasciare indietro nessuno: purtroppo i dati ci dicono che le persone che stanno rimanendo indietro sono un numero crescente e quindi credo che una coalizione di centrosinistra si debba innanzitutto preoccupare di questo.

La scelta di Daniele Nahum di lasciare i dem (per le sue posizioni sulla guerra in Medio Oriente) ha provocato diverse tensioni all'interno della coalizione...

Sono molto dispiaciuta ma più passa il tempo più mi sembra che il Pd sia stato sufficientemente strumentalizzato sulle posizioni. Si è accusato che la linea del Pd non fosse chiara quando in realtà si è votato un odg proprio promosso dal Pd che tiene insieme tutte le sensibilità: si chiede il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e si condanna la continua violenza che viene perpetrata dal governo di Netanyahu, quindi dire che il Pd non è stato chiaro, lo trovo veramente pretestuoso. Sono dispiaciuta ma al tempo stesso non mi trovo d'accordo con le dichiarazioni di Nahum che mi pare peraltro non abbia espresso particolare condanna a quanto il governo israeliano sta mettendo in atto rispetto alla strage di civili a Gaza. Credo che le scelte vanno rispettate e se uno non si sente più di appartenere a una famiglia politica è liberissimo di prendere altre strade. Quello che credo sia stato ingeneroso però è aver accusato il Pd di essere poco chiaro quando mi sembra che la chiarezza ci fosse.

Come valuta la gestione della Lombardia da parte del presidente Attilio Fontana?

Stiamo vedendo una Regione assente sulle politiche della casa, ed invece l'atteggiamento è sempre quello di lasciare i problemi in capo al Comune in modo che sia solo quest’ultimo a doversene occupare. È in corso una privatizzazione sempre più massiccia della sanità pubblica, ed infine, mancano del tutto le politiche ambientali per contrastare l'inquinamento nonostante siamo la regione più inquinata d'Italia. Su ambiente, sanità e abitare in generale riteniamo ci debba essere un cambio di passo. Noi siamo dalla parte di chi cerca di fare proposte e non mi sembra che Regione Lombardia stia lavorando per trovare soluzione a questi grandi temi e a queste grandi sfide che ci attendono.

Tra i giovani del partito c'è una convergenza di idee?

Io credo che questa segreteria di Alessandro Capelli sia una segreteria che stia dando giusto spazio ai giovani, spero sia così anche a livello nazionale e sulle scelte che il partito dovrà fare nei prossimi appuntamenti ma confido che lo sia perché credo molto nella nostra segreteria e sul fatto che ha certamente a cuore la questione della rappresentanza dei giovani all'interno anche della classe dirigente del partito quindi sono fiduciosa sull'approccio. Noi faremo di tutto per esserci e per rappresentare anche altre generazioni e per far diminuire l'eta media delle persone che fanno politica. In questo momento sento che si stia dando il giusto spazio anche a noi giovani.