Pensionata cade dal balcone, accusata di omicidio la domestica

Krystyna Mykhalchuk, domestica ventiseienne di origine ucraina è stata accusata di omicidio volontario e indebito utilizzo della carta bancomat di Rosanna Aber, pensionata di 77 anni residente a Bergamo. La signora Aber morì in seguito alla caduta dal balcone della sua casa, al quarto piano di un palazzo di Colognola il 22 Aprile 2022, e inizialmente sembrava trattarsi di suicidio. Oggi invece, dopo un anno e mezzo di indagini, la Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato la domestica che avrebbe perso la testa quando la Aber aveva capito di essere stata derubata da lei.

Le indagini della polizia di Bergamo

Secondo le indagini, dirette dal vicequestore Marco Cadeddu e coordinate dai sostituti procuratori della Repubblica di Bergamo Emanuele Marchisio e Guido Schininà, Rosanna Aber si sarebbe accorta che la domestica le aveva rubato il bancomat e fatto dei prelievi, tra cui l'ultimo di duemila, e questo avrebbe portato la domestica ad uccidere la pensionata, spingendola dal balcone. La badante spendeva le cifre sottratte nelle slot machine di alcuni bar di Bergamo. Le indagini hanno poi chiarito che la Aber non mostrava tendenze suicide, non soffriva infatti di patologie depressive e inoltre poco prima della morte aveva contattato un'agenzia per saldare il pagamento di un viaggio futuro. L'attenzione si è quindi spostata sulla domestica, unica testimone presente e le cui dichiarazioni, rilasciate alla polizia dopo la tragedia, erano parse contradditorie. A questi primi sospetti si sono aggiunti i rilievi della polizia scientifica sulla caduta della settantasettenne ed alcune testimonianze di persone che avrebbero sentito le grida di Rosanna Aber prima di cadere. La polizia, ricostruendo così il quadro indiziario, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice del tribunale di Bergamo Alessia Solombrino, per le indagini preliminari.