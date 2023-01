“Penso che Beppe Sala voterà per me Fontana non ha affrontato liste d'attesa"

Io penso che alla fine Beppe Sala voterà per me". E' questa la frase pronunciata da Letizia Moratti durante la trasmissione Detto da Voi, andata in onda questa mattina su Telelombardia. Alla domanda di Affaritaliani.it Milano la candidata civica sostenuta dal Terzo Polo ha replicato così.

Liste d’attesa, Moratti: “Problema che Fontana non ha mai voluto affrontare”

Sulle liste d'attesa nella sanità, Moratti ha detto: "È una problematica che Fontana non ha mai voluto affrontare nei suoi anni di governo: per me si tratta di una ferita aperta che mi è costata una fatica enorme. Lui parla di un mio fallimento, ma la verità è che non si gioca sulla pelle delle persone per qualche voto in più. Si vergogni!".



Covid, Moratti: “ Ho dovuto intervenire cambiando la piattaforma di prenotazione vaccinale”

'Ho dovuto intervenire cambiando la piattaforma di prenotazione vaccinale, però poi sono intervenuta anche facendo azzerare i vertici di Aria, perché quando ci vogliono le decisioni decise, ci vogliono''. Lo ha detto ieri la candidata alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Letizia Moratti durante l'evento di Confprofessioni Lombardia, parlando di Aria Spa, l'azienda regionale lombarda per l'innovazione e gli acquisti, che in una fase iniziale si era occupata della piattaforma di gestione delle prenotazioni vaccinali e delle gare per acquistare le dosi influenzali e anti Covid. ''Da allora Aria - ha osservato Moratti con la scelta di un amministratore delegato per merito, non per le visioni politiche, ha iniziato a funzionare''.

Sala: "Voterò per Majorino. Prendo questa esternazione di Letizia Moratti con simpatia"

Alle prossime elezioni regionali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala voterà per il candidato di centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino. Lui stesso lo ha ribadito dopo che in un tweet Letizia Moratti, candidata con la lista civica a suo nome e con il Terzo Polo, ha scritto che Sala l'avrebbe votata. "Voterò per Majorino. Prendo questa esternazione di Letizia Moratti con simpatia ma certamente - ha detto il sindaco a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune - voterò per Majorino, come ho anche ribadito di recente. Ci sono delle ragioni ovvie per cui credo che possa essere un buon presidente".