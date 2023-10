Per Halloween ecco la mercoledì bag de La Milanesa

È Mercoledì Addams la musa della borsa firmata da La Milanesa per la festa di Halloween, un concentrato di stile artigianale...da paura pronto a regalare un tocco gotico a ogni look.

Gli ingredienti sono quelli tipici del brand ma riletti in chiave... spettrale! La camaleontica shoulder bag che all’occasione si trasforma in hand bag grazie a un pratico manico, è lavorata a mano ed è avvolta da inserti di lunghe piume per un effetto gothic-chic. Il dettaglio in più è la presenza sulla borsa dell’amigrumi, la bambola lavorata all’uncinetto con lunghe trecce, vestito nero e il tipico atteggiamento freak della figlia maggiore della famiglia Addams.

Realizzata manualmente dalle artigiane turche con le quali La Milanesa collabora e che ha supportato nel progetto di ricostruzione dopo il terremoto dello scorso febbraio, la borsa è anche manifesto della filosofia del brand che, oltre alla celebrazione della diversità e alla promozione di un’inclusività a tutto tondo, mantiene un atteggiamento coerente di ricerca della verità. Con fierezza, eleganza e stile, naturalmente. Perché, come dice Mercoledì Addams, non mi scuserò mai per avere cercato di scoprire la verità!