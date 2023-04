"Per la Democrazia e la Costituzione", 25 aprile: Milano in piazza

Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, si prepara a scendere in piazza per celebrare, oggi, i 78 anni da quel 25 aprile che segnò la Liberazione del Paese e che, ancora oggi, resta una data su cui la politica - anche quest'anno - si divide.

Il Corteo partirà da Porta Venezia: presenti anche Schlein e Sala

Presenti al Corteo che partirà da corso Venezia ci saranno, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, mentre da Lega e Forza Italia arriva l'invito a non polemizzare.

Il sindaco: "La liberazione dall'orrore nazifascista fu certamente un nuovo inizio per Milano e per tutto il Paese"

"Milano è risorta. E' risorta l'Italia. Ed è risorta l'intera Europa. Questo è un punto a cui tengo molto. La liberazione dall'orrore nazifascista fu certamente un nuovo inizio per Milano e per tutto il Paese, ma si pone come origine del processo di unità dell'intero continente europeo. E' questo lo spazio minimo in cui pensarci oggi. Milanesi, italiani, europei: contemporaneamente e indissolubilmente" è il pensiero che il primo cittadino ha affidato alla vigilia del 25 aprile.

Gli interventi in piazza Duomo: sul palco, tra gli altri, Farida Elashwal, studentessa e attivista politica milanese di origini egiziane

"Un grande 25 Aprile per la democrazia e la Costituzione" lo slogan scelto quest'anno - partirà dai Bastioni di porta Venezia alle 14.30 per arrivare un'ora dopo in piazza Duomo. Breve e centrale il percorso fino ai piedi della Madonnina dove sono previsti gli interventi dal palco di Roberto Cenati presidente dell'Anpi provinciale, del sindaco Sala, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, della presidente nazionale dell'Associazione nazionale partigiani cristiani Mariapia Garavaglia, del presidente nazionale dell'Aned Dario Venegoni, del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e di Farida Elashwal, studentessa e attivista politica milanese di origini egiziane. Si collegherà in video il partigiano 'Alessio', all'anagrafe Aldo Tortorella, ex leader del Pci a Milano.