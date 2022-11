Per le Regionali "torna" Formigoni. Dietro le quinte di CL. Rumors

Non è solo la presenza di Alfredo Robledo, suo nemico giurato, ad aver frenato Gabriele Albertini dall'appoggio completo e incondizionato a Letizia Moratti, che pure aveva spinto in un primo tempo. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, c'è anche un altro celeberrimo ex che si starebbe muovendo dietro le quinte: Roberto Formigoni.

Regione LOmbardia, CL è in pieno fermento

L'ex presidente di Regione Lombardia avrebbe consigliato a personalità del centrodestra che fu al Pirellone di tenersi in un atteggiamento prudente. Anche perché il mondo di Cl è in pieno fermento. Stare con Maurizio Lupi nello splendido isolazionismo dell'1 per cento oppure andare a confluire in uno dei partiti oggi sulla scena politica. Secondo quanto risulta ad Affari l'obiettivo sarebbe quello di costruire una piccola area all'interno di Fratelli d'Italia, che raccolga una serie di esponenti nelle varie istituzioni in giro per la Lombardia, dai comuni ai consigli di zona alle varie province.