Per Milano onlus: Un futuro per le donne vittime di violenza

"Per Milano onlus", in collaborazione con Fondazione di Comunità, presenta "Costruire un futuro per le donne vittime di violenza", portafoglio di iniziative multidisciplinari che si svilupperà per tutto il 2021. L'evento di presentazione si svolgerà online il 26 gennaio alle 12, parteciperanno Anna Maria Tarantola, presidente di Per Milano, Carlo Marchetti, presidente di Fondazione di Comunità Milano, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, Daria Colombo, delegato del sindaco per le Pari opportunità di genere, Arianna Petri, partner di Be shaping the future. Modera Pierfrancesco Barletta, del consiglio direttivo di Per Milano onlus.

"La violenza di genere che vede le donne come principali vittime rappresenta ancora oggi un odioso fenomeno che condiziona la nostra società ed interessa persone diverse per età, appartenze socioculturali e provenienza etnica- spiegano i promotori - Formazione, informazione, raccolta fondi, eventi unici, progetti per la città sono raccolti in un programma unico nel suo genere rivolto al territorio della Città metropolitana di Milano".