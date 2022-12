Per Natale "Aggiungi Amore", Alessandro Enriquez insieme a Oxfam Italia e Coin

"Aggiungi Amore", Alessandro Enriquez insieme a Oxfam Italia

Da Coin Casa a Milano lo stilista Alessandro Enriquez ha presentato una collezione di piatti a tema Amore insieme alle box realizzate per la tenuta Oltrenero. Questi prodotti, da oggi in vendita in tutte le Coin d'Italia, contribuiranno alla raccolta fondi organizzata da Oxfam per portare acqua potabile nei paesi colpiti dalle più gravi crisi umanitarie.



Al fianco dello stilista tanti amici hanno posato per la campagna social, da Francesco Maccapani Missoni a Lina Sotis, Annamaria Bernardini De Pace, la coppia Francesca Rocco e Giovanni Masiero, Alessandra Grillo, Andrea Caravita, Maria Sole Cecchi, Lavinia Fuksas, Beatrice Marchetti, Oriana Sun tra i tanti e poi la tiktoker Sofia Dalle Rive e tante giornaliste amiche, come Laura Asnaghi, Maria Elena Viola e Michela Gattermayer.



Nello stesso mood ieri sera, tra musica natalizia e panettoni speciali della pasticceria Martesana, durante il cocktail sono intervenute tante personalità della televisione e della moda tra cui Csaba Dalla Zorza, Rosita e Angela Missoni, Cristina Parodi, Giuliana Parabiago, i ballerini del Teatro Alla Scala di Milano e l'attrice ed influencer Maria Sole Pollio.