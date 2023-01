“Per passante serve confronto con RFI”. Fontana risponde a Letizia Moratti

Per individuare la zona su cui realizzare un eventuale secondo passante ferroviario di Milano servirà un confronto con Rfi. E' quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (ricandidato dal centrodestra), rispondendo a una domanda sul fatto che la candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, considera vago il progetto annunciato dal governatore.

Fontana: “Moratti sappia che il passante è compito di RFI”

"Al di là del fatto che la candidata Moratti dovrebbe sapere che il passante non è compito nostro ma di RFI perchè tutta le rete è di competenza di RFI, io ho avanzato questa proposta, ne ho parlato con l'assessore, l'assessorato sta facendo degli approfondimenti, e ha dichiarato che è un'idea molto positiva. Ora ci dovremo confrontare con RFI per individuare con precisione la zona, le modalità.. E' un discorso un po' più complesso di come lo vorrebbe far apparire, ma è l'idea che ritengo positiva", sottolinea Fontana.

Fontana a Moratti, confronto?: "Io sto cercando di spiegare pacatamente e approfonditamente i miei temi”

A margine di un evento con Confartigianato Lombardia, il presidente della Regione ha risposto a Moratti anche sui confronti tra i candidati: "Io sto cercando di spiegare pacatamente e approfonditamente i miei temi, i progetti e i programmi. Se ritiene che sia opportuno un incontro durante il quale ci si sovrappone e si gridi e si facciano quelle sceneggiata che purtroppo vediamo troppo spesso nei talk show, abbiamo evidentemente due visioni diverse dell'informazione di trasparenza e di democrazia. Sono evidentemente, assolutamente incompatibili. Ho partecipato ai confronti che sono previsti per legge su Rai 3, faro' anche il secondo e non mi sembra che mi sia mai sottratto a questo genere di spettacoli seri".