Percepisce per 25 anni la pensione del marito senza averne diritto: condannata

Ha percepito la pensione di reversibilità del marito per 25 anni pur non avendone diritto. E così ha raggirato l'Inps per una cifra pari a 230mila euro. Una donna di 57 anni, rimasta vedova giovane, si è risposata un anno dopo la morte del marito ma non ha mai dichiarato formalmente la nuova unione. Si era trattato di rito civile, con il Comune di Milano che non ha obbligo di comunicare la situazione all'Inps. E così dal 1995 al 2020 la donna ha inedbitamente beneficiato della pensione di reversibilità.L'indagine per truffa è stata coordinata dal pm Paolo Filippini, la vedova è stata condannata a due anni di carcere con pena sospesa e a mille euro di multa.

