Percepiva l'indennità di disoccupazione e spacciava, arrestato

Prendeva la Naspi, il sussidio di disoccupazione, e spacciava droga e medicinali scaduti. Ad arrestare per spaccio l'uomo, un 47enne italiano, è stata la Squadra Mobile di Lodi dopo che l'unità cinofila della GdF di Milano ha scoperto nella sua abitazione 160 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, una dose di cocaina, due bilancini di precisione, il materiale per confezionare gli stupefacenti e 1.070 euro in contanti.

Confezioni di medicinali scaduti destinati alla vendita

Sempre in casa sono stati trovate e sequestrate decine di confezioni di medicinali scaduti, secondo gli investigatori destinati alla vendita. Il 47enne è ora ai domiciliari. Le indagini degli agenti continuano per cercare di risalire ai fornitori e ai consumatori di droga e farmaci.