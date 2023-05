Perde il match europeo di pugilato ma ottiene il “sì” della fidanzata sul ring

Ha perso il titolo di campione europeo ma ha emozionato comunque i suoi tifosi con una proposta di matrimonio sul ring. Alessio Lorusso, pugile 27enne, soprannominato Mosquito, ha partecipato, lo scorso sabato a Monza, a “The Art Of Fighting”, uno dei più importanti eventi di sport da combattimento italiano ed europeo.

Dopo la sconfitta contro Essomba, Mosquito ha tirato fuori l’anello per la compagna

Nel match contro l’inglese Thomas Essomba, ha perso il titolo europeo di pesi giallo. Ma poco dopo, nonostante la delusione per il mancato successo sportivo, ha tirato fuori l’anello per la sua fidanzata sul ring e le ha chiesto di spostarlo. In lacrime, lei ha risposto di sì. Pubblico commosso e sconfitta parzialmente dimenticata.